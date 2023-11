Milan, Giroud elogia Camarda sui social: e il ragazzo risponde così…

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha elogiato il giovane Francesco Camarda sui social per il suo esordio. E il ragazzo ha risposto...

Quella di ieri è stata una giornata storica per il Milan, che contro la Fiorentina ha fatto esordire, all'83' il giovane talento Francesco Camarda. Il classe 2008 diventa così il più giovane debuttante di sempre nella storia del campionato di Serie A. Una data che il ragazzo, visibilmente emozionato al suo ingresso in campo, ricorderà sicuramente per tutta la vita.