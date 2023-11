Milan, Giroud fa 100 presenze: “Grazie per farmi ancora godere” | VIDEO

Il Milan riparte in Serie A contro la Fiorentina, con una vittoria per 1-0 molto importante. Olivier Giroud, contro il Lecce, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan. I rossoneri hanno caricato su Instagram il video della premiazione. Prima le parole di Furlani: "Complimenti a nome della società e soprattutto a nome di tutti i tifosi del Milan per le 100 partite". Ecco il video.