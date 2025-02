Milan, Gimenez e il primo giorno da rossonero: lavoro a Milanello

Nel video pubblicato dal Milan si può vedere il primo allenamento di Santiago Gimenez in rossonero: corsa, qualche sgambettata da solo. Esercizi per riscaldarsi e ancora corsa. Poi anche qualche esercizio con il pallone. Il messicano dovrebbe esordire mercoledì in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Roma. Vedremo se dal primo minuto o inizialmente in panchina. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Bondo: dialoghi in corso col Monza | PM NEWS >>>