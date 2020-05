Milan, Gianni Comandini compie 43 anni: ecco gli auguri del club

MILAN NEWS – Nonostante le sue sole 13 presenze con il Milan, Gianni Comandini ha lasciato un segno indelebile nei tifosi rossoneri. L’ex attaccante del Milan ha segnato le sue due uniche reti con il Diavolo nel famosissimo derby vinto contro l’Inter per 6-0, giorno 11 maggio 2001. Comandini vestì la maglia del Milan per un solo anno, prima di essere ceduto all’Atalanta per 30 miliardi di lire. In occasione del suo compleanno il Milan, attraverso i propri profili social, lo ha voluto omaggiare. Ecco come:

