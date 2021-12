Milan, già 500mila tifosi a San Siro in stagione: il club ringrazia

Ben 500mila tifosi del Milan hanno riempito lo stadio di San Siro nelle gara giocate in casa nel girone d'andata. Il club rossonero giubila

'La Gazzetta dello Sport', qualche giorno fa, ha fatto presente, stilando una speciale classifica, come sia il Milan la squadra che, in questa prima parte di stagione della Serie A 2021-2022 , abbia riempito di più lo stadio.

I tifosi rossoneri, infatti, hanno riempito gli spalti di 'San Siro', in media, con 42mila presenze per ogni partita interna della squadra di Stefano Pioli : davanti a Roma e Inter .

"In questa stagione, già 500.000 rossoneri hanno riempito lo stadio con la loro passione: grazie per esserci sempre!", ha scritto il Milan, con l'auspicio, naturalmente, che i sostenitori della squadra meneghina continuino ad affollare le tribune in ogni partita.