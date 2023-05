Milan, tanti auguri a Filippo Galli: il messaggio del club

Nella giornata di oggi, compie 60 anni uno storico calciatore del Milan. Tanti auguri a Filippo Galli , ex difensore rossonero che ha giocato molto nel club di Milano e ha lasciato un gran ricordo. Anche il club ha voluto celebrare questo giorno. Ecco gli auguri ufficiali del Milan su Twitter.

"Non ha bisogno di introduzioni: 325 partite e 17 trofei in rossonero parlano per lui... Auguri a Filippo Galli".