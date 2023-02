Milan, Gabbia raggiunge quota 50 presenze: i complimenti del club

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha toccato quota 50 presenze in rossonero e il club si è complimentato attraverso i social

Grazie alla presenza di ieri, venerdì 10 febbraio, con cui ha dato il proprio contributo alla causa per il successo del Milan contro il Torino , Matteo Gabbia ha toccato quota 50 presenze in maglia rossonera. Il prodotto della Primavera del Diavolo ha raggiunto quindi un numero molto importante di presenze, destinato ancora a crescere.

Milan, i complimenti social a Matteo Gabbia

Proprio per questa ricorrenza, il Milan ha deciso di omaggiare il difensore italiano. Sul profilo Twitter del club rossonero appare infatti un video che ritrae lo stesso Matteo Gabbia. A tale tweet è corredato un complimento del Diavolo al difensore cresciuto in casa.