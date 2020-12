Milan, Gabbia: “Infortunio meno grave del previsto, grazie per i messaggi”

Milan, Gabbia su Instagram

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il grande spavento, il sospiro di sollievo. Matteo Gabbia, uscito quasi in lacrime al 5^ minuto di Milan-Parma, ha subìto un infortunio meno grave del previsto: lesione distrattiva di primo/secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il difensore classe 1999, attraverso il proprio profilo Instagram, ha ringraziato tutti per i messaggi di supporto e ha dichiarato di non vedere l’ora di ritornare in campo. Il post.