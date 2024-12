Il Milan Futuro dice ‘no’ alle barriere: “Il Calcio è di tutti” | Video

I calciatori del Milan Futuro hanno registrato un video per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Eccolo qui

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità , i calciatori del Milan Futuro , in vista della partita di domenica contro il Gubbio , hanno registrato questo video , diffuso sui canali social ufficiali della Seconda Squadra rossonera.

Questo video si inserisce all'interno delle attività ad hoc messe in programma dalla stessa Lega di Serie C.