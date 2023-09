Milan, Furlani premia Kjaer per le 100 presenze in rossonero | News

Arrivato al Milan in punta di piedi dopo un'esperienza non felicissima all'Atalanta, Simon Kjaer si è pian piano preso per mano la squadra. E, partita dopo partita, è cresciuto e ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia rossonera. Un traguardo ottenuto con la presenza in campo contro il Verona a San Siro.