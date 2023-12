Milan-Frosinone, Maignan striglia Theo Hernandez a fine match | Video

Nella serata di ieri Theo Hernandez ha sciorinato probabilmente la miglior prestazione di questa stagione in maglia rossonera. E lo ha fatto in un ruolo che non è suo, dal momento in cui ha giocato come centrale difensivo a causa dell'emergenza in quel reparto. E come ha detto Stefano Pioli nel post partita l'idea è stata proprio del francese, segno di una disposizione al sacrificio non comune.