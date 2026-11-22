Dall'entusiasmo per la manita a 'San Siro' alle critiche sul mancato ingresso di Francesco Camarda: i commenti del popolo rossonero dopo il 5-1.
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il Milan di Rúben Amorim ha demolito, 5-1, il Frosinone di Massimiliano Alvini allo stadio 'San Siro' nella 12^ giornata della Serie A 2026-2027: Diavolo avanti al 4' con l'autogol di Gabriele Calvani e subito al raddoppio al 19' con Gonçalo Ramos. Dopo la rete ospite, al 25', con Patrizio Masini, i rossoneri hanno dilagato nella ripresa con i gol di Ardon Jashari (48'), Alphadjo Cisse (60') e Christian Pulisic (68'). Ecco le reazioni dei tifosi milanisti sui social al termine della gara.
Milan-Frosinone 5-1, i tifosi esaltano Amorim e il duo Modrić-RabiotCon questa vittoria - netta e schiacciante - il Milan conquista il suo 8° successo in 12 partite in questa edizione della Serie A, salendo a quota 27 punti in classifica, dove occupa la 4^ posizione, a +1 sul Como di Cesc Fàbregas e a +6 sulla Juventus di Luciano Spalletti. Inevitabile, sui social, la soddisfazione dei tanti tifosi milanisti dopo questa 'manita' rifilata in faccia alla rivelazione del campionato.
"Il Milan va, la mano di Amorim si vede - ha scritto 'danver11' su 'X' -. Gol e gioco veloce e verticale. Su tutti Rabiot e Pulisic, Cisse segna ancora", il suo commento riassuntivo del match. "Finalmente una prestazione convincente per 90 minuti - ha aggiunto 'OnehundredPa' -. Bravissimi tutti, compreso il mister che ha preparato la partita benissimo. E comunque il centrocampo con Modrić e Rabiot è un lusso che abbiamo solo noi in Italia".
Le polemiche sul caso Camarda e i commenti dalla JuventusE mentre un tifoso juventino, '2Bianconero', parla assurdamente e illogicamente di 'risultato bugiardissimo, onore ai ragazzi di Alvini!", c'è anche chi, come 'mrarcko46', se la prende un po' con Amorim per un semplice motivo. "Neanche un solo minuto di gioco per Camarda! La gestione del suo caso è catastrofica. Come volete che il ragazzo prenda confidenza con il campo con una gestione così?".
Sogno Scudetto e calciomercato di gennaio: le speranze del popolo rossonero"Con questa verticalità, duttilità, disponibilità e pressing alto - ha chiosato 'armandomanzini' su 'X' - si può sognare in grande!". Anche perché il 2027 è vicino, il calciomercato sta per riaprire e i tifosi sperano che possano arrivare altri grandi giocatori. "Se arriviamo a gennaio attaccati alle prime e facciamo tre acquisti di livello top si può sognare", le parole di 'GieffeVip10'. Può il Milan vincere lo Scudetto? Ad oggi è prematuro dirlo, ma se giocasse sempre come stasera, di certo, per il Diavolo sarebbe tutto dannatamente più facile.
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