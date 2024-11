Milan, Paulo Fonseca: “Siamo vicini a tutte le donne vittime di violenza”

In occasione della 13ª Giornata di Campionato e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, tutti i campi della Serie A Enilive si tingeranno di rosso. Questo colore, richiama il cartellino rosso per lanciare un forte messaggio di solidarietà alle donne vittime di abusi, supportandole nel loro percorso di uscita dalla violenza. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Fazzini, due carte da giocare. E Moncada...