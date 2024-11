Nella giornata di ieri, giovedì 15 novembre, Paulo Fonseca ha incontrato Jannik Sinner, noto tifoso del Milan, al termine del match di quest'ultimo contro Daniil Medvedev alle ATP Finals 2024. L'altoatesino, infatti, ha superato il suo avversario in 6-3 6-4, staccando in questo modo il pass per le semifinali grazie al primo posto nell'Ilia Nastase Group.