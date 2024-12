Milan, Schira: “Fonseca? Mission fallita. Così rischia di…”

"A 5 mesi dalla sua presentazione con tanto di “Voglio un Milan dominante e offensivo per tornare a vincere”: la mission di Paulo Fonseca è fallita. Al di là delle sue dichiarazioni, Milan mai in lizza per lo Scudetto e neppure tra le prime 3 in classifica nella sua gestione. Avanti così rischia di non arrivare neanche in zona Champions". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez: dov'è il campione? Errori e limiti difensivi. E in attacco...