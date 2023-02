Milan, Florenzi scalda i motori: ecco il messaggio social (FOTO)

Il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi ieri e domenica da Stefano Pioli. Secondo quanto riferito alla nostra redazione, Mike Maignan e Alessandro Florenzi hanno svolto la prima parte della seduta in gruppo, per poi proseguire con un lavoro personalizzato. Per quanto riguarda Ismael Bennacer e Davide Calabria , entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo.

Florenzi, quindi, sarebbe pronto per tornare, finalmente, in campo. Contro l'Atalanta, il terzino italiano potrebbe rientrare tra i convocati di Pioli, anche se, magari, non partirà da titolare. Un recupero che potrebbe essere molto importante per i rossoneri, date le qualità offensive e difensive di Florenzi, un giocatore che si potrebbe adattare benissimo come terzino a tutta fascia nel "nuovo" Milan. Milan, arriva Ferguson dal Bologna? Ecco numeri e caratteristiche