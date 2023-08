Milan, Florenzi cambia il numero di maglia: ecco quale ha scelto

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, non indosserà più la maglia numero 25 a partire da questa stagione. L'annuncio in una storia social

Alessandro Florenzi, classe 1991, difensore del Milan dall'estate 2021, ha deciso di cambiare numero di maglia. Da questa stagione, 2023-2024, che per il Diavolo inizierà ufficialmente lunedì sera, ore 20:45, sul campo del Bologna per il 'Monday Night' della prima giornata di Serie A, l'ex romanista non indosserà più il numero 25. Dorsale che l'ha accompagnato nei suoi primi due anni in rossonero.