Milan, Florenzi è già in ottima forma: gran gol in allenamento (Video)

Alessandro Florenzi sembra già in ottima forma e lo dimostra un gran gol segnato dal terzino del Milan in allenamento

Nonostante il Milan si alleni da appena una settimana alcuni giocatori sembrano già in forma in vista delle prime amichevoli estive. Tra questi spicca senza dubbio Alessandro Florenzi, che nel corso della passata stagione ha faticato a trovare spazi anche per via di alcuni problemi fisici. Questa, dunque, potrebbe essere la stagione del suo riscatto.