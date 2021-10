Milan, Florenzi dopo l’operazione: “Ci vediamo presto al solito posto”

Alessandro Florenzi si è operato al ginocchio per una lesione parziale al menisco. Questo il suo messaggio social per tranquillizzare tutti

Alessandro Florenzi si è operato oggi alla clinica 'Villa Stuart' di Roma per un intervento di pulizia al ginocchio a causa di una lesione parziale del menisco. Come comunicato dal Milan, l'esterno rossonero tornerà in campo tra un mese. Poche ore dopo l'intervento, l'ex Roma ha voluto scrivere un messaggio sui propri account social per tranquillizzare i propri followers. Queste le dichiarazioni: "Non posso pensare che sia tutto evoluzione... Ci vediamo presto al solito posto. Mi siete arrivati tutti... Vi abbraccio forte!". Le Top News di mercato e non solo sul Milan: rispunta Dalot, novità sul rinnovo di Kjaer