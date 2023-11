Milan-Fiorentina, Ziliani: “Loftus-Cheek ha parato come fosse Maignan”

Le parole di Paolo Ziliani su Milan-Fiorentina

"Dire che sul tiro di Sottil, Loftus-Cheek avesse il braccio sinistro aderente al corpo non è proprio possibile; lo sposta semmai velocemente, forse anche per proteggersi, ma a tutti gli effetti "parando" e respingendo il tiro come se fosse Maignan. Stabilito questo, la domanda è: secondo voi Di Bello, quello che non diede rigore al Verona per il clamoroso mani di Danilo e non diede rigore al Bologna davanti a Ndodie falciato da Iling mentre stava segnando a porta vuota a un metro dalla rete, un arbitro cioè che non pare in grado di fischiare un rigore contro un grande club nemmeno sotto tortura, per di più con Mazzoleni (avete capito bene: Mazzoleni) al Var, avrebbe mai potuto mandare un giocatore della Fiorentina sul dischetto? Attendo risposte. Possibilmente non condizionate dal tifo".