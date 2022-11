Milan-Fiorentina, i video della panchina: tutta la grinta di Maignan

Durante la partita Milan-Fiorentina sono state molte le esultanze dei rossoneri in panchina: ecco il video di Maignan

Il Milan ha concluso la prima parte della stagione. Un periodo comunque positivo per i rossoneri che si sono distanti dal Napoli, ma sono comunque secondi in campionato. Nell'ultima partita dell'anno la squadra di Stefano Pioli ha giocato male, ma ha comunque portato a casa tre punti. Contro la Fiorentina tutta la squadra ha provato a vincere, compresi quelli in panchina.