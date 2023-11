Milan-Fiorentina, emozione per i genitori di Camarda: e Rafael Leao…

I genitori di Francesco Camarda si sono emozionati al debutto del figlio in Milan-Fiorentina. E il solito Rafael Leao ha reagito così...

Sui social, nelle ultime ore, è diventato virale un video che mostra l'emozione dei genitori di Francesco Camarda all'ingresso sul prato verde di 'San Siro' del loro figlio. Un gesto genuino, ma molto commovente, che è stato ripostato da qualcuno di speciale. Rafael Leao, infatti, che ieri non è sceso in campo in quanto infortunato, sul proprio profilo 'X' ha ripreso quel video e ha messo la reazione con i due cuori del Milan, uno rosso e uno nero.