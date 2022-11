Milan-Fiorentina, San Siro saluta Ivan Gazidis: ecco il video

Il Milan esce da San Siro con gli ultimi tre punti del 2022. La vittoria contro la Fiorentina arriva nel più rocambolesco dei modi, ma vale comunque il bottino pieno. I rossoneri non hanno giocato bene, ma hanno messo sul campo tanto carattere, fino ai minuti di recupero finali. Nel pre-partita, Ivan Gazidis è sceso in campo per prendersi il meritato saluto dello stadio e dei tifosi.