Milan-Fiorentina, Calhanoglu su Instagram

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vittoria importantissima per il Milan che, contro la Fiorentina, conserva e allunga sulle seconde in classifica. Un 2-0 secco e meritato che permette ai rossoneri di continuare la striscia positiva in campionato. Hakan Calhanoglu, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una foto proveniente dallo spogliatoio del Diavolo, con la squadra unita per festeggiare. Ecco l’immagine: