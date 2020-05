MILAN NEWS – Il Milan Femminile si è vista costretta a salutare Berglind Björg Thorvaldsdottir. L’attaccante islandese era arrivata in rossonero in prestito per giocare in Italia vista la pausa dei campionati nordici. Un’avventura durata poco, ma che ha lasciato un segno indelebile nella sua memoria. Ecco la testimonianza:

“Grazie Milan, mi sono davvero divertita qui, anche se per poco tempo”