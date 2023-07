Milan Femminile, Copetti: “Sognavo questa maglia fin da bambina”

Ma non solo: "Quella bambina sognava di indossare davvero la maglia rosso nera, ma sapeva benissimo che sarebbe stato un sogno destinato a rimanere tale. Perché il Milan mica era un sogno possibile per una bambina. Era uno di quei sogni messi in un cassetto, di quelli che ci sono ma quasi dimentichi di avere, perché non ha senso illudersi di qualcosa che sai non potrà succedere. Però in quel cassetto ci crescono comunque. E nel mentre la bambina cresce, crescono le ambizioni, crescono le soddisfazioni, e arrivano anche i grandi "no"".