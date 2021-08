Milan Femminile, 50 gol in Serie A per Giacinti: “To be continued”

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, è la prima calciatrice a raggiungere 50 gol in Serie A. Ecco il suo post

Traguardo prestigioso per Valentina Giacinti. Il Capitano del Milan Femminile è la prima calciatrice a raggiungere i 50 gol in Serie A con la stessa maglia. Dopo la doppietta messa a segno contro il Verona, la numero 9 rossonera è intervenuta sui social per esprimere tutta la sua gioia. Ecco la didascalia: "Felice di aver raggiunto i 50 gol in Seria a con la maglia rossonera. To be continued...".