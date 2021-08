Calciomercato Milan, top news: ufficiale Junior Messias! Sfumato Vlasic

Il calciomercato è appena terminato e il Milan ha chiuso undici colpi in entrata durante questa finestra estiva. Nelle ultime ore è anche arrivata l'ufficialità riguardo l'acquisto di Junior Messias, così come quelle di Yacine Adli e Chaka Traoré. Il centrocampista francese, però, tornerà in prestito al Bordeaux e giocherà con i 'girondini' anche durante questa stagione. Sfumano, invece, Nikola Vlasic e Camavinga. Il croato è un nuovo calciatore del West Ham, mentre l'ex Rennes ha firmato per il Real Madrid. Potete trovare questo e tanto altro scorrendo le prossime schede oppure visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'.