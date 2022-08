Milan, l’entusiasmo corre sui social: i post dopo il 4-2 all’Udinese

L'entusiasmo dei calciatori del Milan corre sui social: rossoneri scatenati con i post dopo l'esordio vincente contro l'Udinese

Carmelo Barillà

L'entusiasmo dei calciatori del Milan corre sui social: rossoneri scatenati con i post dopo l'esordio vincente contro l'Udinese. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che fa un po' il sunto delle pubblicazioni. Un successo celebrato da quasi tutti i giocatori del Milan. Da "Buona la prima" di Mike Maignan al "GODO" di Ante Rebic.

C'è poi Oliver Giroud. L’attaccante francese ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram celebrando i primi tre punti della stagione. Una foto in azione sul prato di San Siro, aggiungendo alla didascalia: "Buone sensazione fisiche e un buon inizio della squadra davanti ai nostri tifosi rossoneri. Daiiii ragaaa".

C'è poi il messaggio di Rafael Leao: una foto insieme ai propri compagni di squadra, aggiungendo in didascalia: "Era importante iniziare il campionato con una vittoria, molto contento per la prestazione di tutti. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno".

Assente in campo, ma presente sia a San Siro che sui social anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha pubblicato un post con questa frase: “Il futuro è luminoso”. Ma non solo. Nel corso di una diretta Instagram, Ibra ha inquadrato più volte una persona davanti a sé che indossava una maglietta con la frase: “Mollare non è un’opzione”.

Vari post anche da parte di Alexis Saelemaekers ("Bella partenza della squadra con tre punti. Grazie anche a tutti i tifosi per l’atmosfera!"), Ismael Bennacer ("Questo è solo l’inizio"), Tommaso Pobega ("The moment has come").

Presente come sempre Alessandro Florenzi : "+3!!! Buona la prima. Da grande gruppo e grande squadra". Infine l'esultanza di Pierre Kalulu che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale uno scatto della gara giocata a San Siro, aggiungendo in didascalia: "Good Start".