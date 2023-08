Milan, l’entusiasmo di Okafor sui social: “Felice di tornare in campo”

Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante del Milan , Noah Okafor , ha confessato la sua felicità per il ritorno in campo. Il giocatore svizzero, infatti, ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia rossonera nella sfida di ieri contro il Monza , valevole per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi .

Okafor ha condiviso un post con alcune sue foto in azione durante il match, aggiungendo una frase che recita: "Primi minuti in rossonero, felice di tornare in campo". Oltre alla felicità per l'esordio con il Milan, il classe 2000 ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno in campo dopo il brutto infortunio al metatarso che lo ha tenuto fuori per 4 mesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo rossonero? >>>