Milan-Empoli, Salvini: “Origi e Rebic hanno bivaccato in mezzo all’erba”

Matteo Salvini ha parlato al termine di Milan-Empoli in merito alla prestazione di Divock Origi ed Ante Rebic

Nella serata di oggi, venerdì 7 aprile, il Milan ha pareggiato contro l' Empoli per 0-0, rendendosi protagonista di una prestazione poco lucida in alcuni tratti del match. Tra i giocatori più criticati ci sono stati Divock Origi e Ante Rebic , addirittura fischiati al momento della situazione.

Contro i due si è schierato anche il tifoso rossonero Matteo Salvini, che, sotto all'ultimo post Instagram del Milan, ha risposto con il seguente commento: "Non so se incazzarmi di più con Origi e Rebic o con chi si ostina a farli giocare. Oddio, giocare, diciamo bivaccare senza senso in mezzo all'erba".