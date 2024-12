Camarda sfiora la magia contro l’Empoli: il Milan lo celebra sui social

Come già accaduto in altre recenti occasioni, anche ieri sera contro l'Empoli, Paulo Fonseca ha dato spazio a Francesco Camarda, il giovane attaccante rossonero che continua a suscitare grande entusiasmo tra i tifosi. Ogni suo ingresso in campo è infatti accolto da un abbraccio caloroso da San Siro. Che lo considera una delle principali promesse per il futuro del Milan.