Milan, ecco le immagini dell’allenamento odierno (FOTO)

Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative all'allenamento odierno. Ecco le foto

Domenica di lavoro per il Milan che, dopo la vittoria contro il Benevento, si è ritrovato a Milanello per una seduta di allenamento. Chi è sceso in campo ieri ha svolto un defaticante in palestra, mentre gli altri hanno disputato un'amichevole contro l'Under 18. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative proprio alla giornata odierna. Ecco le foto. Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras