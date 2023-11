Milan-Dortmund, Pulisic cita la Bibbia sui social, ma i tifosi si infuriano

Pulisic ieri ha sfiorato il gol in Milan-Dortmund, ma non ha brillato. Oggi su Instagram ha pubblicato una foto citando la Bibbia, però...

Non è stata la serata che ci si aspettava, quella di Milan-Dortmund e molti dei giocatori rossoneri che i tifosi speravano potessero essere protagonisti hanno un po' deluso, come Christian Pulisic, che non è riuscito a prendere per mano la squadra. Qualche bel pallone, una sforbiciata respinta, ma poco altro. Le sue prestazioni continuano a essere altalenanti, nonostante i gol siano arrivati finora. I tifosi però stanno perdendo la pazienza (non solo con lui) e le reazioni al suo ultimo post social lo dimostrano.