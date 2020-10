Milan, Donnarumma: “La partita non è finita finché non è finita!”

Il post di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Serata thriller per il Milan, che alla vigilia mai avrebbe immaginato un epilogo simile. Ci sono voluti ben 14 rigori per la qualificazione ai gironi di Europa League. Il Rio Ave si è dimostrato una squadra difficile da affrontare, con ottime qualità tecniche e individualità decisamente interessanti. Con tanta fortuna, però, la squadra di Stefano Pioli è riuscita ad avere la meglio, anche grazie alla manona di Gianluigi Donnarumma, che ha parato la conclusione dal dischetto di Santos. Il portiere del Milan, attraverso il suo profilo Twitter, ha celebrato la vittoria pubblicando una sua foto con la didascalia “la partita non è finita finché non è finita”. Riferimento chiaro alla serie infinita di rigori che ha caratterizzato il match. Ecco il post.

