Sorteggio Europa League, quanti rischi! Il Milan in terza fascia

Milan in terza fascia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Serata al cardiopalma per il Milan, che ha davvero rischiato grosso nel playoff di Europa League contro il Rio Ave. I rossoneri passano dopo una serie infinita di rigori, nella quale i portoghesi hanno sciupato più volte il match point. Dopo la conquista dei gironi ci sarà da seguire, oggi a Nyon alle ore 13, il sorteggio che deciderà le avversarie del Diavolo, inserito in terza fascia. Una collocazione che può risultare più che pericolosa, visto che le avversarie temibili non mancano. I pericoli arrivano tutti dall’Inghilterra, con Leicester, Arsenal e Tottenham come spauracchi. Quale sarebbe il girone peggiore per il Milan? ‘La Gazzetta dello Sport’ immagina un raggruppamento horror con Villarreal, Leicester e Lille. Nel migliore dei casi invece ci sarebbero Gent, Qarabag e Sivassspor.

LE PAROLE DI BRAHIM DIAZ NEL POST PARTITA DI IERI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>