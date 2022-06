Milan, disponibili su Instagram i nuovi sfondi della festa scudetto

Sul proprio profilo Instagram, il Milan ha reso disponibili i nuovi sfondi dedicati alla festa per il 19esimo scudetto.

Non si placa la gioia in casa Milan dopo la conquista del 19esimo scudetto della storia dei rossoneri.

Come apparso sul proprio profilo Instagram, il Milan ha reso disponibili, nelle storie del social, i nuovi sfondi ritraenti i giocatori intenti a festeggiare. Un modo per i tifosi per avere il Milan sempre a portata di Smartphone.