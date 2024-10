Milan, niente dirigenza? A rallegrare Milanello ci pensa un ex di lusso

Nella giornata odierna, come abbiamo già anticipato in un articolo precedente, nessun esponente della dirigenza del Milan si è presentato al Centro Sportivo di Milanello dove invece ha fatto capolino un ex. Una decisione piuttosto singolare, dopo una sconfitta come quella rimediata contro il Napoli. È vero, un minimo di proposta di gioco c'è stata e forse i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più rispetto a quello che è stato il risultato finale. Ma all'indomani di una caduta, la terza stagionale in Serie A, che ti allontana di 11 lunghezze dalla capolista, forse un'apparizione per stare vicini alla squadra ci poteva anche stare.