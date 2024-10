All'indomani della sconfitta contro il Napoli , nessun esponente della dirigenza del Milan si è presentato al Centro Sportivo di Milanello . A riferirlo è stato il collega Peppe Di Stefano , giornalista di 'Sky Sport', che in uno dei consueti collegamenti con la nota emittente ha rivelato questo aspetto particolare. Paulo Fonseca , quindi, è stato lasciato da solo con il suo staff per condurre l'allenamento odierno in vista del Monza . Né Zlatan Ibrahimovic , né Geoffrey Moncada hanno fatto capolino dopo lo 0-2 di San Siro . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, la dirigenza diserta Milanello: Fonseca lasciato ‘solo’ ad allenare

"Va fatta un'analisi collettiva, non solo tecnica, ma anche societaria. Oggi, per esempio, nessun dirigente era presente a Milanello: non c'era Moncada, non c'era Ibrahimovic, il quale, comunque, nell'ultima settimana si era visto un paio di volte dalle parti di Milanello. Fa parte di un'idea, di una strategia che ha l'attuale dirigenza di vivere così Milanello: è la loro linea e la perseguono. Magari le cose non sarebbero diverse con la presenza dei dirigenti qui a Milanello, ma credo che a volte che i confronti possano essere più utili degli allenamenti".