Milan, Dalot dopo l’allenamento: “Concentrati sull’obiettivo”

Diogo Dalot, terzino destro del Milan, è intervenuto sui suoi profili social mostrandosi determinato in vista dei prossimi impegni

Nonostante ala titolarità di Pierre Kalulu, Diogo Dalot si è dimostrato più che decisivo per il Milan. In un momento in cui i rossoneri soffrivano il Parma a causa dell'inferiorità numerica, il portoghese ha costruito il gol di Rafael Leao, che ha chiuso definitivamente i giochi. Una determinazione che il classe 1999 ha fatto vedere anche oggi attraverso i social con una foto postata dopo l'allenamento. La didascalia 'Concentrati sull'obiettivo' non fa altro che sottolineare la sua voglia di migliorare giorno dopo giorno. Ecco il post.