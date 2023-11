Milan, la Curva Sud aspetta Donnarumma: “Diamogli un degno bentornato”

Gianluigi Donnarumma , questa sera, tornerà a San Siro da avversario del Milan , club che lo ha cresciuto. E lo farà nello stadio che lo ha reso grande, la 'Scala del Calcio'. Il suo addio direzione PSG ha fatto discutere e i tifosi rossoneri non lo hanno accolto bene e per questo starebbero preparando un ritorno ad hoc per il portiere italiano.

La Curva Sud, nota frangia della tifoseria del Milan, ha infatti pubblicato una storia sul proprio account 'Instagram' con i dollari raffiguranti l'immagine di Gianluigi Donnarumma. A corredo questa didascalia: "Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzina con una mazzetta di dollari per dargli un degno bentornato. Sulla fanza ci sono scritte le istruzioni su come andranno utilizzati i dollari. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non far crescere mai più gente senza valori come questo indegno!". LEGGI ANCHE: Milan, torna Ibrahimovic: ecco che ruolo avrà lo svedese >>>