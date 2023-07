Milan, la Curva Sud: “Da anni non si vedeva un mercato così”

Con un post condiviso sul proprio profilo Instagram, Luca Lucci, responsabile della Curva Sud del Milan, si è espresso così sulla campagna acquisti dei rossoneri: "in #out bla..bla..bla.. curva qua.. curva la.. contestate.. fate..dite.. forse con oggi vi tapperete quella bocca, pseudo milanisti “tifosotti” perché solo una cosa è certa che un Milan che si muoveva così bene sul mercato non lo vedevamo da anni, innesti mirati, giovani promettenti, campioni con esperienza europea, un mercato che finalmente non vede andare via i suoi gioielli a zero ma anzi monetizza più del dovuto per quanto possa essere un dispiacere finalmente nessuna telenovela ma concretezza!".