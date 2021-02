Milan-Crotone, il tweet di Ibrahimovic dopo i 500 gol e la vittoria

Milan-Crotone finisce 4-0 e Ibrahimovic festeggia così

Un traguardo importantissimo e una grande vittoria, una giornata perfetta per Zlatan Ibrahimovic e per i rossoneri. Milan-Crotone è finita 4-0, con la sesta doppietta stagionale dell’attaccante svedese classe 1985. Due gol che sono valsi il gol numero 500 e 501 per Ibra e che hanno riportato il Milan subito di nuovo al primo posto in classifica. A fine gara, non a caso, Ibrahimovic ha pubblicato su Twitter una foto a bordo della sua Ferrari nera, alla guida con la solita “arroganza” e spocchia. La didascalia è chiara: la strada verso l’obiettivo prosegue. Il Milan vola, trascinato dal suo campione lì davanti.

