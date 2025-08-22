Dopo quanto avvenuto contro il Bari in Coppa Italia, la Curva Sud ha annunciato le proprie intenzioni in vista della sfida tra Milan e Cremonese, in programma nella giornata di sabato 23 agosto alle ore 20:45. E lo ha fatto tramite una storia pubblicata sul proprio profilo 'Instagram', spiegando come la storia sarà la stessa di qualche giorno fa. Ecco, dunque, le parole.
MILAN-CREMONESE
Milan-Cremonese, Curva Sud: “Vogliamo tornare a tifare al nostro posto ma …”
Milan-Cremonese, la Curva Sud non fa sconti: "La realtà dei fatti è che ..."
"Ringraziamo tutti i tifosi rossoneri e non, per le migliaia di messaggi di solidarietà ed attestati di stima ricevuti in questi giorni. Vogliamo ringraziare anche coloro che si sono messi a disposizione con i loro canali, anche quelli da cui non siamo riusciti a presenziare, affinché tutti venissero a conoscenza di questa situazione assurda. La realtà dei fatti oggi è questa, la nostra volontà è quella di tornare a tifare al nostro posto con striscioni, bandiere, coreografie, alle stesse condizioni delle altre tifoserie che vengono a San Siro. Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda e su eventuali nuove iniziative. Domani purtroppo la situazione sarà la stessa di Milan-Bari, con gli identici divieti… Sempre con il Milan nel cuore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA