Costacurta: “Il migliore allenatore della storia della Serie A? Inzaghi”

Nel video pubblicato da 'Che fatica la vita da bomber' su Tik Tok, tanti ex giocatori e non solo, hanno parlato di chi sia il migliore allenatore della storia della Serie A . Ecco il video.

Matteo Salvini, politico e tifoso del Milan, risponde secco con Arrigo Sacchi. Stessa cosa fa Tassotti, leggenda rossonera. Zaccardo vota un altro ex Milan, Carlo Ancelotti. Bergomi va con Trapattoni. Quello che sorprende è Billy Costacurta. L'opinionista ed ex difensore del Milan vota Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter. Un tecnico ancora emergente se messo a confronto con quanto hanno vinto gli altri allenatori citati nelle carriere. Albetini, altro storico ex Milan, vota Liedholm. In chiusura del video, Costacurta spiega la sua scelta così.