Milan, Salvini: “Non c’è chiarezza nel progetto. L’obiettivo deve essere vincere”

Milan, Salvini: "Tanta roba vincere il derby e a Madrid". Poi pungola la società

"Il Milan si tifa nella buona e nella cattiva sorte. Vincere il Derby e a Madrid tanta roba, ma non vedo chiarezza nel progetto. Vedo molto interesse al bilancio, ma qualche punto in più in classifica non farebbe male. Spero che la proprietà investa. L'obiettivo dev'essere vincere, non arrivare tra le prime 4. Negli ultimi anni qualche acquisto non era per arrivare al primo posto…".