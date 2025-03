"Il fuoco arde ancora. Dopo quasi due anni, Dele Alli è tornato sul campo di battaglia. Ci vuole coraggio per continuare, per lottare contro i dubbi, per zittire il rumore e per tornare non solo a giocare, ma a competere di nuovo al livello più alto. Alcuni parleranno del cartellino rosso. Lasciamoli parlare. Noi abbiamo visto altro. Abbiamo visto fame. Abbiamo visto resilienza. Abbiamo visto lampi di genialità. E chi lo vede allenarsi ogni giorno sa che questo è solo l’inizio. La strada del ritorno non è mai facile, ma i guerrieri non si arrendono. Continua così, Dele. Il meglio deve ancora venire. Semm Cumasch!". LEGGI ANCHE: Milan, da Fabregas ad Allegri: qual è il tecnico giusto per i rossoneri? >>>