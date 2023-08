Milan, Colombo sui social: “Ultimo test prima di ricominciare”

Ancora non si sa se il futuro di Lorenzo Colombo sarà al Milan. Dopo la scorsa stagione in prestito al Lecce, infatti, il giovane attaccante è finito nel mirino di diversi club, ma Stefano Pioli lo ha voluto portare in ritiro per fare le proprie valutazioni. E, ad oggi, il classe 2002 sembra essere più vicino a rimanere in rossonero piuttosto che a lasciare i compagni.