Milan, il video motivazionale: “I sogni iniziano quando la notte finisce”

Manca un solo giorno al fischio d'inizio di Milan-Chelsea , partita valida per la 4^ giornata del gruppo E di Champions League. I rossoneri, dopo la vittoria contro la Juventus, vogliono terminare il lavoro e riscattare la brutta sconfitta dell'andata contro i 'Blues'. Per caricare l'ambiente, se ce ne fosse bisogno, il Milan ha pubblicato uno straordinario video motivazionale che induce a lasciarsi il peggio alle spalle e a guardare avanti. "La notte può essere buia, ma la notte poi finisce" .

"La notte può essere buia, può nascondere paure, può spezzare i tuoi sogni, può sembrare infinita, ma la notte poi finisce. Non è una scelta riaprire gli occhi, tornare in campo, respirare profondamente e correre, lottare, battersi per la tua gente. Oggi è un nuovo giorno, e la notte non fa più paura”. Il portiere del Lille para un rigore e ringrazia Maignan: decisiva la chiamata del milanista