Milan, che gol di Chukwueze con la Nigeria! Serpentina stupenda | Video

Samuel Chukwueze non ha brillato particolarmente in questa stagione con la maglia del Milan, se non in rarissimi casi, ma la sosta nazionali con la sua Nigeria potrebbe aiutarlo molto in questo senso. Nella giornata odierna, infatti, l'esterno rossonero è sceso in campo contro la Giamaica in un'amichevole e ha segnato una rete davvero spettacolare. Dopo un batti e ribatti al limite dell'area si è reso protagonista di una bella serpentina, incrociando e superando il portiere avversario. Ecco, dunque, il video della sua rete.